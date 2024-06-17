Медведев: Несколько десятков стран хотят присоединиться к БРИКС
Несколько десятков стран заявили о намерении присоединиться к БРИКС. Об этом заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Международного межпартийного форума ЕР "Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка".
"Другие страны стремятся присоединиться к БРИКС. Их уже, можно сказать, несколько десятков, в том числе из нашего региона — Таиланд, Вьетнам и ряд других стран", — отметил Медведев.
Объединение было основано в 2006 году в рамках Петербургского экономического форума с участием Бразилии, России, Индии, Китая. Сейчас количество членов БРИКС выросло до девяти: это Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. Также на днях Таиланд официально уведомил российскую сторону о намерении вступить в организацию. Кроме того, в начале июня стало известно о желании Турции стать членом БРИКС.
Life.ru