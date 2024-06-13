Таиланд официально уведомил Москву о намерении вступить в БРИКС

Таиланд официально уведомил российскую сторону о намерении вступить в БРИКС. Соответствующее письмо министр иностранных дел Королевства Марит Сангиампхонг вручил коллеге из российского МИДа Сергею Лаврову.

Бангкок рассчитывает на поддержку заявки на присоединение к БРИКС до конца года, но ожидает, что о полноправном членстве в этом межгосударственном объединении будет объявлено уже на предстоящем саммите в октябре.