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13 июня, 15:13

Таиланд официально уведомил Москву о намерении вступить в БРИКС

Глава МИД Таиланда вручил Лаврову письмо с просьбой о принятии в БРИКС

Таиланд официально уведомил российскую сторону о намерении вступить в БРИКС. Соответствующее письмо министр иностранных дел Королевства Марит Сангиампхонг вручил коллеге из российского МИДа Сергею Лаврову.

Бангкок рассчитывает на поддержку заявки на присоединение к БРИКС до конца года, но ожидает, что о полноправном членстве в этом межгосударственном объединении будет объявлено уже на предстоящем саммите в октябре.

"Чем скорее потенциальные новые партнёры будут включены в БРИКС, тем сильнее голос БРИКС будет на мировой арене. Я был бы очень признателен за вашу поддержку полноправного членства Таиланда", — говорится в заявлении министра Сангиампхонга.

Путин заявил о поддержке желающих присоединиться к БРИКС
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Ранее Колумбия заявила, что хочет стать полноправным участником БРИКС. Того же пути придерживаются и Нигерия, и Королевство Эсватини. Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС в 2024 году. А вот Вучича вывел из себя вопрос о выборе между ЕС и БРИКС. По его словам, "Сербия не сойдёт с европейского пути" ради объединения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Small Fish

Марина Калегина
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