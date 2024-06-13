Таиланд официально уведомил Москву о намерении вступить в БРИКС
Глава МИД Таиланда вручил Лаврову письмо с просьбой о принятии в БРИКС
Таиланд официально уведомил российскую сторону о намерении вступить в БРИКС. Соответствующее письмо министр иностранных дел Королевства Марит Сангиампхонг вручил коллеге из российского МИДа Сергею Лаврову.
Бангкок рассчитывает на поддержку заявки на присоединение к БРИКС до конца года, но ожидает, что о полноправном членстве в этом межгосударственном объединении будет объявлено уже на предстоящем саммите в октябре.
"Чем скорее потенциальные новые партнёры будут включены в БРИКС, тем сильнее голос БРИКС будет на мировой арене. Я был бы очень признателен за вашу поддержку полноправного членства Таиланда", — говорится в заявлении министра Сангиампхонга.
Ранее Колумбия заявила, что хочет стать полноправным участником БРИКС. Того же пути придерживаются и Нигерия, и Королевство Эсватини. Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС в 2024 году. А вот Вучича вывел из себя вопрос о выборе между ЕС и БРИКС. По его словам, "Сербия не сойдёт с европейского пути" ради объединения.
Shutterstock / FOTODOM / Small Fish