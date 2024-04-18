Колумбия хочет стать полноправным участником БРИКС
Колумбия хочет стать полноправным участником БРИКС. Об этом заявил президент страны Петро Густаво на встрече с бразильским коллегой Лулой да Силвой.
"Президент Петро выразил заинтересованность Колумбии в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена", — говорится в сообщении МИД Бразилии.
Там же уточнили, что Лула поприветствовал инициативу и пообещал продвигать кандидатуру Колумбии.
Ранее Life.ru рассказывал, что в России вернулись к идее создания зерновой биржи для стран БРИКС. Инициатива позволит укрепить значение Москвы как ключевого поставщика и повысить продовольственную безопасность объединения.
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