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18 апреля, 03:49

Колумбия хочет стать полноправным участником БРИКС

Колумбия хочет стать полноправным участником БРИКС. Об этом заявил президент страны Петро Густаво на встрече с бразильским коллегой Лулой да Силвой.

"Президент Петро выразил заинтересованность Колумбии в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена", — говорится в сообщении МИД Бразилии.

Там же уточнили, что Лула поприветствовал инициативу и пообещал продвигать кандидатуру Колумбии.

БРИКС создаст реестр контактов для обмена информацией о кибератаках
БРИКС создаст реестр контактов для обмена информацией о кибератаках

Ранее Life.ru рассказывал, что в России вернулись к идее создания зерновой биржи для стран БРИКС. Инициатива позволит укрепить значение Москвы как ключевого поставщика и повысить продовольственную безопасность объединения.

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Shutterstock / DigitalWanderer

Артур Лапсаков
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