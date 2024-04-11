В России вернулись к идее создания зерновой биржи для стран БРИКС

Другой важный плюс такой биржи связан с тем, что она способна трансформировать международную торговлю, естественно, не в пользу западных производителей. Действующие рыночные законы были сформированы ещё после Второй мировой войны под эгидой США как основного поставщика пшеницы и кукурузы. В связи с этим главные рыночные индикаторы и котировки базируются на Чикагской товарной бирже (CME), а американский доллар является в качестве расчётной флагманской валютой. В нынешней ситуации страны – участники БРИКС не могут активно участвовать в формировании цен на товары, но зерновая биржа сможет внести в эту системы коррективы.