В России вернулись к идее создания зерновой биржи для стран БРИКС
РИА "Новости": Россия рассматривает возможность создания зерновой биржи БРИКС
В России задумались о создании единой зерновой биржи для Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Инициатива позволит укрепить значение Москвы как ключевого поставщика и повысить продовольственную безопасность объединения, говорится в материале РИА "Новости".
Другой важный плюс такой биржи связан с тем, что она способна трансформировать международную торговлю, естественно, не в пользу западных производителей. Действующие рыночные законы были сформированы ещё после Второй мировой войны под эгидой США как основного поставщика пшеницы и кукурузы. В связи с этим главные рыночные индикаторы и котировки базируются на Чикагской товарной бирже (CME), а американский доллар является в качестве расчётной флагманской валютой. В нынешней ситуации страны – участники БРИКС не могут активно участвовать в формировании цен на товары, но зерновая биржа сможет внести в эту системы коррективы.
Отметим, что разговоры о создании зерновой биржи в рамках БРИКС ведут уже довольно давно. В марте этого года президент России Владимир Путин даже публично поддержал эту инициативу, когда она обсуждалась на встрече с представителями агропромышленного комплекса. Российский лидер отметил, что биржевые спекуляции влияют на цены, а это отражается на потребителях.
Shutterstock / FOTODOM