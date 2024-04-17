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17 апреля, 19:56

БРИКС создаст реестр контактов для обмена информацией о кибератаках

Страны – участники БРИКС решили создать список контактных пунктов для обмена информацией о кибератаках. Об этом сообщил МИД РФ по итогам состоявшейся в Москве десятой встречи рабочей группы объединения по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.

"Важным практическим результатом работы стало решение о формировании реестра контактных пунктов БРИКС для обмена информацией о компьютерных атаках/инцидентах в расширенном составе участников", — говорится в сообщении МИД.

Предложенные Москвой положения об укреплении нормативно-правовых основ взаимодействия, а также о запуске диалога по линии научно-академического сообщества получили положительную реакцию партнёров, добавили в министерстве.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в рамках БРИКС хотят создать зерновую биржу. Президент РФ Владимир Путин поддержал эту инициативу, когда она обсуждалась на встрече с представителями агропромышленного комплекса. По словам главы государства, биржевые спекуляции влияют на цены, а это отражается на потребителях.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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