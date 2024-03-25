Пекин вывел из себя "фарс" Лондона с охотой китайских хакеров на британских политиков Лондон ввёл санкции против граждан КНР за кибератаки на британских политиков 25 марта, 17:13 Лондон обвинил Китай в кибератаках. Обложка © freepik

Лондон объявил о внесении в санкционный список двух граждан и одной компании из Китая, которые якобы устраивали хакерские атаки на ресурсы британских политиков и ведомств. Об этом сообщили в МИД Великобритании.

Речь идёт о Чжао Гуанцзуне и Ни Гаобине, которые могут входить в группировку хакеров APT31. Лондон полагает, что противоправная деятельность велась с согласия китайских властей. Теперь указанным лицам запрещён въезд в королевство, а их иностранные счета будут заморожены. Под ограничения подпала и научно-технологическая компания "Ухань сяожуйчжи", якобы тоже связанная с APT31.

Посольство Китая в Британии возмутилось обвинениями со стороны Лондона, назвав информацию провокацией и ложью. По заверениям китайской дипмиссии, это "полностью сфабрикованная и злонамеренная клевета", Китай всегда негативно отзывался о кибератаках и жёстко осуждал подобные преступления. По мнению Пекина, Лондон политизирует ситуацию, не имея никаких доказательств причастности КНР к хакерским атакам.

"Мы призываем заинтересованные лица в Великобритании прекратить распространять ложную информацию и прекратить ими же инсценированный антикитайский политический фарс", — отметили в китайском посольстве.

Ранее Посольство КНР в Лондоне заявило, что Пекин введёт ответные меры на новые антироссийские санкции Великобритании, под которые подпали три китайских производителя.

Авторы Татьяна Миссуми