Нигерия выразила решимость вступить в БРИКС вопреки шантажу Запада

Запад своим давлением не сможет оказать влияние на партнёрство Нигерии с Россией, которое отвечает национальным интересам африканской страны. Такое заявление сделал глава нигерийского МИД Юсуф Туггар, подчеркнув, что страна намерена подать заявление на вступление в БРИКС после проведения необходимых мероприятий.

"Вы должны понять одну вещь: Нигерия не из тех стран, которые поддаются давлению. Мы с самого начала придерживаемся одного мнения. С момента обретения независимости в 1960 году мы присоединились к движению неприсоединения. Мы делаем то, что считаем правильным для нас, как страны, и нам никто ничего не диктует", — сказал Туггар в беседе с РИА "Новости".

Он напомнил, что в Нигерии совещательная демократическая система. Поэтому, согласно принятым там процедурам, до подачи заявки на вступление в БРИКС правительство намерено свериться с "различными заинтересованными группами и внутренними органами". Туггар на фоне этого обратил внимание на важность присутствия вице-президента Нигерии Кашима Шеттима в Южно-Африканской Республике на последнем саммите БРИКС.