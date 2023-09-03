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Регион
Опубликовано 3 сентября 2023, 02:25
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Нигерия отзывает своих послов по всему миру

Президент Тинубу отзывает всех послов Нигерии, кроме постпредов в ООН

Нигерия с 2 сентября отзывает всех своих послов, за исключением постоянных представителей в ООН, находящихся в Нью-Йорке и Женеве. Об этом информирует офис президента Болы Тинубу в социальной сети X (Twitter).

"Директива президента является продолжением его тщательного изучения нынешнего положения дел в нигерийских консульствах и посольствах по всему миру", — говорится в заявлении ведомства.

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Сообщается, что президент решительно настроен организовать работу своих дипломатических ведомств таким образом, чтобы были обеспечены "эффективность и качество мирового класса" в предоставлении услуг гражданам, резидентам и потенциальным гостям. Что касается постпредов Нигерии при ООН, их оставляют из-за сессии Генассамблеи всемирной организации, которая начнётся 19 сентября.

А ранее командование Вооружённых сил Нигерии заявило, что в стране зреют заговоры для подстрекательства военных к свержению нынешней власти. По словам бригадного генерала Тукура Гусау, бойцы придерживаются патриотичной повестки, продолжат выполнять свои обязанности и не станут замышлять госпереворот против действующего лидера.

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Unsplash

Лариса Сафронова
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