Нигерия отзывает своих послов по всему миру

Нигерия с 2 сентября отзывает всех своих послов, за исключением постоянных представителей в ООН, находящихся в Нью-Йорке и Женеве. Об этом информирует офис президента Болы Тинубу в социальной сети X (Twitter).

"Директива президента является продолжением его тщательного изучения нынешнего положения дел в нигерийских консульствах и посольствах по всему миру", — говорится в заявлении ведомства.

Сообщается, что президент решительно настроен организовать работу своих дипломатических ведомств таким образом, чтобы были обеспечены "эффективность и качество мирового класса" в предоставлении услуг гражданам, резидентам и потенциальным гостям. Что касается постпредов Нигерии при ООН, их оставляют из-за сессии Генассамблеи всемирной организации, которая начнётся 19 сентября.