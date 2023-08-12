В Нигерии военные заявили о раскрытии заговора о госперевороте
Daily Trust: В армии Нигерии заявили о заговоре в стране для свержения власти
Командование Вооружённых сил Нигерии заявило, что в стране зреют заговоры для подстрекательства военных к свержению нынешней власти. Об этом сообщает газета Daily Trust, ссылаясь на официального представителя нигерийских ВС бригадного генерала Тукура Гусау.
"Высшее военное командование заявляет, что существуют заговоры из разных кругов с целью подстрекательства военнослужащих ВС Нигерии к свержению нынешней демократической администрации, возглавляемой президентом Болуй Тинубу", — пишет издание.
Как подчеркнул Гусау, нигерийские военные не будут принимать участие в мятежах. По его словам, бойцы придерживаются патриотичной повестки, продолжат выполнять свои обязанности и не станут замышлять госпереворот против действующего лидера.
Нигерия входит в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). 10 августа президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара сообщил, что лидеры стран ЭКОВАС договорились как можно скорее начать военную операцию в Нигере, где 26 июля произошёл военный переворот. После этого жители столицы Нигера — города Ниамея — начали массово покидать город из-за угрозы вторжения.
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