В Нигерии военные заявили о раскрытии заговора о госперевороте

Командование Вооружённых сил Нигерии заявило, что в стране зреют заговоры для подстрекательства военных к свержению нынешней власти. Об этом сообщает газета Daily Trust, ссылаясь на официального представителя нигерийских ВС бригадного генерала Тукура Гусау.

"Высшее военное командование заявляет, что существуют заговоры из разных кругов с целью подстрекательства военнослужащих ВС Нигерии к свержению нынешней демократической администрации, возглавляемой президентом Болуй Тинубу", — пишет издание.

Как подчеркнул Гусау, нигерийские военные не будут принимать участие в мятежах. По его словам, бойцы придерживаются патриотичной повестки, продолжат выполнять свои обязанности и не станут замышлять госпереворот против действующего лидера.