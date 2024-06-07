Путин заявил о поддержке желающих присоединиться к БРИКС

БРИКС может похвастаться большим потенциалом в присоединении новых участников. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он напомнил, что в текущем году к работе объединения уже присоединились Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия, благодаря чему доля БРИКС в мировом ВВП подросла уже до 36%.

"Такое стремление заинтересованных партнёров к развитию контактов с БРИКС на разных континентах мы, конечно же, приветствуем и будем поддерживать", — отметил глава российского государства.