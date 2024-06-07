Путин заявил, что у стран БРИКС появится независимая платёжная система

Россия прорабатывает создание независимой от Запада платёжной системы внутри объединения БРИКС. Об этом рассказал президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам лидера страны, такая система не будет подвержена санкционному или любому другому давлению.

"По линии БРИКС прорабатывается создание независимой платёжной системы, не подверженной политическому давлению, злоупотреблениям и внешнему санкционному вмешательству", — проанонсировал глава государства.