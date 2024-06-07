Путин на ПМЭФ заявил о подорванном доверии к западным платёжным системам

Доверие к западным платёжным системам оказалось основательно подорвано. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В этом процессе, по словам российского лидера, виноват сам Запад.

"Не секрет, конечно, что надёжность и доверие к западным платёжным системам основательно подорваны, причём самими западными странами", — указал Путин.