ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 12:26

Путин на ПМЭФ заявил о подорванном доверии к западным платёжным системам

Доверие к западным платёжным системам оказалось основательно подорвано. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В этом процессе, по словам российского лидера, виноват сам Запад.

"Не секрет, конечно, что надёжность и доверие к западным платёжным системам основательно подорваны, причём самими западными странами", — указал Путин.

Путин на ПМЭФ рассказал о гонке между странами за укрепление суверенитета
Путин на ПМЭФ рассказал о гонке между странами за укрепление суверенитета

За главными новостями с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) следите в специальном разделе Life.ru.

Обложка ©

Life.ru

Марина Калегина
  • Новости
  • Путин
  • ПМЭФ
  • Новости экономики
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров