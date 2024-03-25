Королевство Эсватини планирует подать заявку на вступление в БРИКС
БРИКС является идеальным выбором для Эсватини. Об этом говорится в аналитическом докладе МИД южноафриканского королевства, с которым ознакомилась газета Times of Swaziland.
"Сейчас для нас оптимальное время подать заявку на вступление в БРИКС. Объединение было создано как экономическое партнёрство, но со временем превратилось во влиятельную политическую силу на мировой арене", — говорится в документе ведомства.
При этом сохранилась и первоначальная задача БРИКС — объединить влиятельные развивающиеся страны, чтобы вместе противостоять политической и экономической мощи самых богатых государств Северной Америки и Западной Европы. МИД Эсватини подчеркнул, что страна получит очевидные бонусы от вступления в организацию: расширит внешнеэкономические связи, нарастит экспорт и выйдет на разные рынки.
"Страны БРИКС заметно продвинулись в области технологий и инноваций. В целом они стали экономическим конкурентом G7, а введение единой валюты БРИКС может покончить с гегемонией доллара США", — считают в дипломатическом ведомстве.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею создания в рамках БРИКС зерновой биржи. Он пообещал, что предложение обязательно будет проработано с партнёрами. Между тем количество желающих вступить к объединение увеличивается. Так, в начале марта такое желание изъявили в Нигерии. Власти государства заявили о решимости в этом вопросе, несмотря на давление Запада.
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