Королевство Эсватини планирует подать заявку на вступление в БРИКС

БРИКС является идеальным выбором для Эсватини. Об этом говорится в аналитическом докладе МИД южноафриканского королевства, с которым ознакомилась газета Times of Swaziland.

"Сейчас для нас оптимальное время подать заявку на вступление в БРИКС. Объединение было создано как экономическое партнёрство, но со временем превратилось во влиятельную политическую силу на мировой арене", — говорится в документе ведомства.

При этом сохранилась и первоначальная задача БРИКС — объединить влиятельные развивающиеся страны, чтобы вместе противостоять политической и экономической мощи самых богатых государств Северной Америки и Западной Европы. МИД Эсватини подчеркнул, что страна получит очевидные бонусы от вступления в организацию: расширит внешнеэкономические связи, нарастит экспорт и выйдет на разные рынки.

"Страны БРИКС заметно продвинулись в области технологий и инноваций. В целом они стали экономическим конкурентом G7, а введение единой валюты БРИКС может покончить с гегемонией доллара США", — считают в дипломатическом ведомстве.