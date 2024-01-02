Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС
Al Ekhbariya: Саудовская Аравия стала полноценным членом БРИКС
Саудовская Аравия официально стала полноценным членом БРИКС. Об этом сообщил государственный телеканал Al Ekhbariya.
"Официально началось полноправное членство королевства в группе БРИКС, куда входят Россия, Китай и другие страны, что укрепляет его позиции в мире", — указано в сообщении телеканала.
А ранее Лайф писал, что Россия приняла эстафету председательства в БРИКС с 1 января. К организации присоединились также Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия. По словам президента РФ Владимира Путина, в Москве рассчитывают на плодотворную работу со всеми участниками организации.
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