Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС

"Официально началось полноправное членство королевства в группе БРИКС, куда входят Россия, Китай и другие страны, что укрепляет его позиции в мире", — указано в сообщении телеканала.

Милей направил письма Путину и Си Цзиньпину с решением по вступлению Аргентины в БРИКС

Милей направил письма Путину и Си Цзиньпину с решением по вступлению Аргентины в БРИКС

А ранее Лайф писал, что Россия приняла эстафету председательства в БРИКС с 1 января. К организации присоединились также Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия. По словам президента РФ Владимира Путина, в Москве рассчитывают на плодотворную работу со всеми участниками организации.