Россия с 1 января стала председателем в БРИКС

Москва надеется на продуктивную работу со всеми странами БРИКС. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в обращении по случаю начала председательства РФ в организации.

По мнению президента, основными векторами работы являются продвижение взаимодействия в области науки, высоких технологий, здравоохранения и экологии, а также в сфере культуры, спорта и молодёжных обменов. Путин уточнил, что в рамках председательства будет организовано свыше 200 мероприятий во многих городах РФ, и пригласил участвовать в них представителей всех государств. Российский лидер указал, что "кульминацией председательской вахты" станет саммит объединения в октябре в Казани.

РФ приняла эстафету председательства в БРИКС с 1 января, к организации присоединились также Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. По мнению Путина, БРИКС притягивает всё больше стран, которые разделяют суверенное равенство, уважение выбора своего пути развития, взаимный учёт интересов, а также открытость и стремление к формированию многополярного мироустройства и справедливой модели финансовой и торговой систем.

"Именно в таком ключе, ориентируясь на позитивное, созидательное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами, и будет действовать российское председательство в БРИКС в 2024 году под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности", — подчеркнул Путин.