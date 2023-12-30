В МИД Аргентины озвучили причины отказа от вступления в БРИКС

Отказ Аргентины от вступления в БРИКС был отчасти идеологическим, отчасти практическим. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Диана Мондино.

По её словам, цель БРИКС — торговля со странами, с которыми Аргентина и так имеет товарооборот. Нет смысла тратить время на участие в мероприятиях организации, указала дипломат.