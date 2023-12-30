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30 декабря, 03:16

В МИД Аргентины озвучили причины отказа от вступления в БРИКС

Глава МИД Аргентины: Отказ от вступления в БРИКС отчасти объясняется идеологией

Отказ Аргентины от вступления в БРИКС был отчасти идеологическим, отчасти практическим. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Диана Мондино.

По её словам, цель БРИКС — торговля со странами, с которыми Аргентина и так имеет товарооборот. Нет смысла тратить время на участие в мероприятиях организации, указала дипломат.

"Если участвуешь во всех этих организациях, то когда работать?" — заявила Мондино в интервью телеканалу La Nación.

Офис президента Аргентины объяснил отказ от приглашения в БРИКС
Офис президента Аргентины объяснил отказ от приглашения в БРИКС

Напомним, президент Аргентины Хавьер Милей ранее высказывался против вступления в БРИКС и за отдаление от России и КНР. При этом Буэнос-Айрес, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, брал "тайм-аут на раздумья" по взаимодействию с организацией. А 29 декабря стало известно о том, что Милей официально отклонил приглашение Аргентине присоединиться к БРИКС.

Обложка ©

Unsplash / Nestor Barbitta

Лариса Сафронова
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