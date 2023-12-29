Офис президента Аргентины объяснил отказ от приглашения в БРИКС

Тема членства Аргентины в БРИКС требует более тщательного анализа, чем тот, что был проведён предыдущей властью страны. Такое заявление сделал официальный представитель аргентинского президента Хавьера Милея Мануэль Адорни.

"Мы находимся в процессе изменения внешней политики, что требует более глубокого анализа, чем это сделало прежнее правительство, когда приняло приглашение вступить в БРИКС", — прокомментировал он.