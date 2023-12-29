Офис президента Аргентины объяснил отказ от приглашения в БРИКС
В Аргентине заявили, что вопрос вступления в БРИКС требует глубокого анализа
Тема членства Аргентины в БРИКС требует более тщательного анализа, чем тот, что был проведён предыдущей властью страны. Такое заявление сделал официальный представитель аргентинского президента Хавьера Милея Мануэль Адорни.
"Мы находимся в процессе изменения внешней политики, что требует более глубокого анализа, чем это сделало прежнее правительство, когда приняло приглашение вступить в БРИКС", — прокомментировал он.
Напомним, Милей ранее высказывался против вступления в БРИКС и за отдаление от России и КНР. При этом Аргентина, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, брала "тайм-аут на раздумья" по взаимодействию с БРИКС. А сегодня стало известно о том, что Милей официально отклонил приглашение Аргентине присоединиться к БРИКС.
Getty Images / Halil Sagirkaya