Лавров: БРИКС должно оставаться объединением
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в настоящее время нецелесообразно превращать БРИКС из объединения в полноценную организацию с секретариатом.
"БРИКС — это не организация, а объединение. Не думаю, что у кого-то есть интерес превращать его в настоящую организацию с секретариатом. Это не нужно, по крайней мере на данном этапе, на относительно длительную перспективу", — сказал Лавров в интервью телеканалу НТВ.
Напомним, сейчас БРИКС — это союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. С 1 января 2024 года приглашены к присоединению Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Соответственно, число членов может увеличиться до десяти. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что расширение БРИКС стало для Запада настоящим шоком и подтверждением того, что возвращения к однополярному миру не будет.
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