Лавров: БРИКС должно оставаться объединением

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в настоящее время нецелесообразно превращать БРИКС из объединения в полноценную организацию с секретариатом.

"БРИКС — это не организация, а объединение. Не думаю, что у кого-то есть интерес превращать его в настоящую организацию с секретариатом. Это не нужно, по крайней мере на данном этапе, на относительно длительную перспективу", — сказал Лавров в интервью телеканалу НТВ.