Расширение БРИКС стало для Запада настоящим шоком и красноречивым подтверждением того, что возвращения к однополярному миру не будет. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "360". По её словам, именно Россия показала всему миру, что отношения можно строить на основе партнёрства и свободной торговли вопреки западному шантажу.

"Усилия, которые прикладывала Россия, выстраивая мир уже на многополярных основах, сработали. Расширение БРИКС стало, думаю, не просто шоком и холодным душем — это стало чем-то невероятным для того самого меньшинства в виде Коллективного Запада, который думал, что сумел поссорить всех", — отметила Захарова.

БРИКС (сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки. С 1 января 2024 года приглашены к присоединению Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Соответственно, число членов может увеличиться до десяти.