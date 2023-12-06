Путин пригласил президента ОАЭ на саммит БРИКС в Казани

"Мне очень приятно, что Объединённые Арабские Эмираты начинают работать в системе БРИКС. В 2024 году Россия председательствует в этой организации. Мы продолжим контакты и по этой линии. Будем ждать вас на саммите в Казани в октябре следующего года", — заявил Путин.