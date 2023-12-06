Путин пригласил президента ОАЭ на саммит БРИКС в Казани
Путин: Президента ОАЭ ждут на саммите БРИКС в Казани в 2024 году
Президент РФ Владимир Путин прибыл на переговоры с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном. В ходе встречи российский лидер пригласил арабского коллегу на саммит БРИКС в Казани.
"Мне очень приятно, что Объединённые Арабские Эмираты начинают работать в системе БРИКС. В 2024 году Россия председательствует в этой организации. Мы продолжим контакты и по этой линии. Будем ждать вас на саммите в Казани в октябре следующего года", — заявил Путин.
Напомним, 4 декабря помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил корреспонденту Лайфа, что глава государства на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию. А вчера представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл некоторые детали и рассказал, что Владимир Путин обсудит вопросы нефтяного рынка. Кроме того, будут затронуты темы по двусторонним отношениям, по международной и региональной повестке дня, а также по палестино-израильскому конфликту. Сегодня президент РФ прилетел в Абу-Даби. В ходе встречи Путин оценил вклад ОАЭ в мировую стабильность, а также отметил "беспрецедентно высокий уровень" отношений России и ОАЭ.
Сергей Савостьянов / ТАСС