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6 декабря, 11:43

Путин оценил вклад ОАЭ в мировую стабильность

Путин: ОАЭ вносят огромный вклад в стабилизацию ситуации в мире

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) вносят колоссальный вклад в стабилизацию международной обстановки. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на переговорах с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

"ОАЭ вносят огромный вклад в стабилизацию ситуации в мире, будучи непостоянным членом Совета Безопасности ООН", сказал российский лидер.

"Успех!": Песков поделился с Лайфом ожиданиями от визита Путина в ОАЭ

"Успех!": Песков поделился с Лайфом ожиданиями от визита Путина в ОАЭ

Напомним, 4 декабря помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил корреспонденту Лайфа, что глава государства на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию. А вчера представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл некоторые детали и рассказал, что Владимир Путин обсудит вопросы нефтяного рынка. Кроме того, будут затронуты темы по двусторонним отношениям, по международной и региональной повестке дня, а также по палестино-израильскому конфликту. Сегодня президент РФ прилетел в Абу-Даби.

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ТАСС / Алексей Никольский

Юрий Лысенко
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