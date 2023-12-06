Путин оценил вклад ОАЭ в мировую стабильность

Напомним, 4 декабря помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил корреспонденту Лайфа, что глава государства на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию. А вчера представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл некоторые детали и рассказал, что Владимир Путин обсудит вопросы нефтяного рынка. Кроме того, будут затронуты темы по двусторонним отношениям, по международной и региональной повестке дня, а также по палестино-израильскому конфликту. Сегодня президент РФ прилетел в Абу-Даби.