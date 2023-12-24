"Нужно быть реалистами": В МИД ЦАР ответили на вопрос о членстве страны в БРИКС Глава МИД ЦАР Байпо-Темон заявила о желании страны вступить в БРИКС 24 декабря, 08:49 Центральноафриканская Республика (ЦАР) рассматривает вступление в БРИКС. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Центральноафриканская Республика (ЦАР) рассматривает вступление в БРИКС, но пока не отвечает критериям участника организации. Об этом рассказала в интервью РИА "Новости" министр иностранных дел Сильви Байпо-Темон.

"Разумеется, ЦАР хотела бы быть членом БРИКС. Сейчас нужно не терять почву под ногами и быть реалистами. Потому что также есть определённый ряд критериев. Отвечает ли ЦАР этим критериям? Сегодня — нет, но она сосредоточится на том, чтобы суметь стать страной, восставшей из пепла", — поделилась Байпо-Темон.

Министр подчеркнула, что у ЦАР есть необходимый потенциал, чтобы встать в один ряд с экономически сильными государствами, нужно лишь решить накопившиеся внутренние проблемы. Сейчас страна сосредоточится на том, чтобы укреплять связи с членами БРИКС и заручиться поддержкой в ряде проектов, заключила Байпо-Темон.

Напомним, сейчас БРИКС — это союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. С 1 января 2024 года приглашены к присоединению Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Соответственно, число членов может увеличиться до десяти. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что расширение БРИКС стало для Запада настоящим шоком и подтверждением того, что возвращения к однополярному миру не будет.

Авторы Татьяна Миссуми