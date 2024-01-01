Россия стала председателем в СНГ и назвала приоритетами экономику и безопасность 1 января, 06:49 ТАСС / Алеев Егор

Россия вступила в права председателя в Содружестве Независимых Государств (СНГ) с 1 января, Москва планирует в наступившем году усилить авторитет организации, укрепить контакты с региональными объединениями и продолжать отстаивать позиции на международной арене. Об этом пишет РИА "Новости".

В Кремле благодарны Киргизии, которая председательствовала в 2023 году, и не намерены менять взятый курс. По-прежнему главными направлениями остаются экономика, суверенитет и безопасность. В частности, как заявлял президент РФ Владимир Путин, продолжится переход на торговые расчёты в национальных валютах. А также, по его словам, будет усилена совместная борьба с экстремизмом, преступностью и терроризмом.

Доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев отметил в беседе с агентством, что Россия будет делать акцент и на дальнейшем развитии дружеских связей и совместных культурных проектов.

"Чтобы объединение отвечало слову "содружество" в его названии. Это большая и очень тяжёлая работа", — заключил эксперт.

В наступившем году по традиции состоится саммит СНГ 8 октября в Москве, также лидеры соберутся на неформальную предновогоднюю встречу в Санкт-Петербурге. Помимо этого, запланировано свыше 150 мероприятий разного формата и тематик в рамках содружества. А в 2025 году председательствовать будет уже Таджикистан.

Напомним, 26 декабря в Санкт-Петербурге состоялась последняя в 2023 году неформальная встреча лидеров стран СНГ. Глава государства Владимир Путин пригласил коллег пообщаться не за столом переговоров, а в ходе экскурсии по дворцово-парковым ансамблям города. Кроме того, на мероприятии президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Это первая встреча Алиева и Пашиняна после событий 2023 года в Карабахе, когда регион полностью перешёл под контроль Баку.

Авторы Татьяна Миссуми