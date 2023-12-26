Путин обещал уделить особое внимание расширению расчётов в нацвалютах в СНГ

Россия в период своего председательства в Содружестве Независимых Государств в 2024 году планирует обратить особое внимание вопросу укрепления экономических связей в СНГ и расширению расчётов в нацвалютах. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе открытия неформального саммита объединения в Константиновском дворце в Стрельне.

"В уходящем году товарооборот между нашими странами продемонстрировал устойчивый рост. По данным за десять месяцев, он увеличился на два процента и составил 83,7 миллиарда долларов", — отметил он.

Глава государства добавил, что переход во взаимных расчётах на нацвалюты позволит надёжнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет стран СНГ.