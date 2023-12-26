Регион

Уведомления отключены

26 декабря, 16:10

Путин подвёл итоги года для СНГ и пожелал его жителям счастья

Уходящий год для стран Содружества независимых государств (СНГ) был "исключительно активным и насыщенным". Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе неформальной встречи лидеров СНГ в Санкт-Петербурге.

"Каждый раз лидеры собираются в таком тесном кругу — подобные встречи дают хорошие возможности обсудить итоги деятельности СНГ. Обсудить планы на будущее и вопросы мировой повестки", — отметил глава государства, открывая встречу.

Кроме того, российский лидер пожелал всем жителям стран СНГ счастья, благополучия, мира, а также процветания.

Напомним, сегодня, 26 декабря, в Санкт-Петербурге проходит неформальная встреча лидеров стран СНГ. Саммит стартовал в музее-заповеднике "Павловск", Путин перед встречей организовал экскурсию по петербургским дворцам. После посещения музея-заповедника "Царское Село" гости прибыли в Константиновский дворец в Стрельне на переговоры.

Алиев и Пашинян пожали друг другу руки на экскурсии в Царском Селе
Алиев и Пашинян пожали друг другу руки на экскурсии в Царском Селе
Обложка ©

ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Наталья Исакова
  • Новости
  • Путин
  • снг
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров