Путин подвёл итоги года для СНГ и пожелал его жителям счастья
Уходящий год для стран Содружества независимых государств (СНГ) был "исключительно активным и насыщенным". Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе неформальной встречи лидеров СНГ в Санкт-Петербурге.
"Каждый раз лидеры собираются в таком тесном кругу — подобные встречи дают хорошие возможности обсудить итоги деятельности СНГ. Обсудить планы на будущее и вопросы мировой повестки", — отметил глава государства, открывая встречу.
Кроме того, российский лидер пожелал всем жителям стран СНГ счастья, благополучия, мира, а также процветания.
Напомним, сегодня, 26 декабря, в Санкт-Петербурге проходит неформальная встреча лидеров стран СНГ. Саммит стартовал в музее-заповеднике "Павловск", Путин перед встречей организовал экскурсию по петербургским дворцам. После посещения музея-заповедника "Царское Село" гости прибыли в Константиновский дворец в Стрельне на переговоры.
ТАСС / POOL / Павел Бедняков