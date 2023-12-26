Путин подвёл итоги года для СНГ и пожелал его жителям счастья

Уходящий год для стран Содружества независимых государств (СНГ) был "исключительно активным и насыщенным". Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе неформальной встречи лидеров СНГ в Санкт-Петербурге.

"Каждый раз лидеры собираются в таком тесном кругу — подобные встречи дают хорошие возможности обсудить итоги деятельности СНГ. Обсудить планы на будущее и вопросы мировой повестки", — отметил глава государства, открывая встречу.