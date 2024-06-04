Турция захотела вступить в БРИКС

Турция нацелилась на членство в БРИКС и собирается поставить этот вопрос на обсуждение во время нижегородского саммита стран объединения. Такое заявление для газеты South China Morning Post (SCMP) сделал турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан.

"Безусловно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, как всё сложится в этом году", — сказал глава внешнеполитического ведомства Турции во время визита в Центр Китая и глобализации (CCG) в Пекине.