Турция захотела вступить в БРИКС
Глава МИД Турции: Анкара обсудит возможность членства в БРИКС на встрече в июне
Турция нацелилась на членство в БРИКС и собирается поставить этот вопрос на обсуждение во время нижегородского саммита стран объединения. Такое заявление для газеты South China Morning Post (SCMP) сделал турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан.
"Безусловно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, как всё сложится в этом году", — сказал глава внешнеполитического ведомства Турции во время визита в Центр Китая и глобализации (CCG) в Пекине.
Фидан также рассказал о планах принять участие в июньской встрече глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде. Там Турция собирается поднять вопрос о своём вступлении в объединение.
Встреча глав МИД стран БРИКС состоится в июне в Нижнем Новгороде. В Кремле отмечали, что Россию радует заинтересованность Турции во вступлении в объединение. Кроме того, в организацию хочет войти Колумбия, за продвижение кандидатуры которой взялся лично бразильский лидер Лула да Силва, и Таиланд, одобривший проект письма о намерении стать членом союза.
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