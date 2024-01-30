В МИД рассказали о планах БРИКС на развитие сферы ИИ

Встреча руководителей дипломатических ведомств БРИКС состоится в июне в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков во время собрания шерпов и су-шерпов организации в рамках председательства РФ.

"Заседание министров иностранных дел [союза] пройдёт в июне 2024 года в Нижнем Новгороде... Главное событие в календаре БРИКС — это 16-й саммит БРИКС. Он пройдёт в октябре 2024 года в Казани... Это два прекрасных города России, которые позволят участникам всех стран БРИКС получить положительные и незабываемые впечатления о нашей стране во всём её разнообразии", — объявил шерп России в БРИКС.

Также он отметил, что странам объединения необходимо наращивать свой потенциал в сфере инноваций. Поэтому Россия в рамках своего председательства в 2024 году уделит внимание развитию искусственного интеллекта. При этом Москва рассчитывает, что партнёры по БРИКС поддержат разработанный Москвой кодекс этики для сферы ИИ.

"Крайне необходимо не отставать от уровня современного технологического развития и инноваций, которые могут иметь серьёзное влияние на глобальную экономику и безопасность. В частности, особое внимание будет уделено регулированию и использованию технологий искусственного интеллекта", — подчеркнул Рябков.