Аргентинские депутаты потребовали от Хавьера Милея обосновать отказ от БРИКС
В Аргентине 15 оппозиционных депутатов из блока "Союз за Родину" (UxP) обратились к президенту Хавьеру Милею с просьбой объяснить его решение отказаться от вступления в БРИКС.
"Разъясните и обоснуйте решение о выходе Аргентинской Республики из группы БРИКС", — приводит РИА "Новости" выдержки из документа, подписанного законодателями.
Как отметила депутат Флоренсия Кариньяно, все аргентинские провинции экспортируют какую-либо продукцию в страны союза. Например, Санта-Фе направляет в страны БРИКС более 26% своего экспорта: она завезла товаров на сумму более 1,4 миллиарда долларов по каждому из трёх основных коммерческих направлений провинции: в Индию, Китай и Бразилию, возглавлявшая миграционную службу при правительстве до 2023 года.
При этом экс-глава МИД Сантьяго Кафьеро предрёк экономический ущерб региональной экономике Аргентины в случае отказа страны от вступления в объединение. Кроме того, это грозит государству новыми спорами с основными деловыми партнёрами.
Как уже рассказывал Лайф, несмотря на то что недавно вступивший в должность президента Аргентины Хавьер Милей высказывался против вступления в БРИКС и за отдаление от России и КНР, Буэнос-Айрес брал "тайм-аут на раздумья" по взаимодействию с организацией. Однако 29 декабря стало известно, что глава страны официально отклонил приглашение Аргентине присоединиться к БРИКС.
ТАСС / Visual China Group / VCG