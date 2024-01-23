Аргентинские депутаты потребовали от Хавьера Милея обосновать отказ от БРИКС

В Аргентине 15 оппозиционных депутатов из блока "Союз за Родину" (UxP) обратились к президенту Хавьеру Милею с просьбой объяснить его решение отказаться от вступления в БРИКС.

"Разъясните и обоснуйте решение о выходе Аргентинской Республики из группы БРИКС", — приводит РИА "Новости" выдержки из документа, подписанного законодателями.

Как отметила депутат Флоренсия Кариньяно, все аргентинские провинции экспортируют какую-либо продукцию в страны союза. Например, Санта-Фе направляет в страны БРИКС более 26% своего экспорта: она завезла товаров на сумму более 1,4 миллиарда долларов по каждому из трёх основных коммерческих направлений провинции: в Индию, Китай и Бразилию, возглавлявшая миграционную службу при правительстве до 2023 года.