Песков: Россия сожалеет об отказе Аргентины вступать в БРИКС, но уважает решение

Россия сожалеет о решении Аргентины не вступать в БРИКС. Тем не менее, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле с уважением относятся к любому решению Буэнос-Айреса.

"Безусловно, это вызывает сожаление, но это суверенное право Аргентины, и мы с уважением относимся к любому решению Буэнос-Айреса", — сказал представитель Кремля.