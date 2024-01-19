Песков: Россия сожалеет об отказе Аргентины вступать в БРИКС, но уважает решение
Россия сожалеет о решении Аргентины не вступать в БРИКС. Тем не менее, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле с уважением относятся к любому решению Буэнос-Айреса.
"Безусловно, это вызывает сожаление, но это суверенное право Аргентины, и мы с уважением относимся к любому решению Буэнос-Айреса", — сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что нецелесообразным вступать в международную организацию сочли власти Аргентины, выбранные самими аргентинцами.
Напомним, свежеизбранный президент Аргентины Хавьер Милей высказывался против вступления в БРИКС и за отдаление от России и КНР, при этом Буэнос-Айрес брал "тайм-аут на раздумья" по взаимодействию с организацией. А 29 декабря стало известно о том, что Милей официально отклонил приглашение Аргентине присоединиться к БРИКС.
ТАСС / Карпухин Сергей