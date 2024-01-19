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19 января, 10:43

Песков: Россия сожалеет об отказе Аргентины вступать в БРИКС, но уважает решение

Россия сожалеет о решении Аргентины не вступать в БРИКС. Тем не менее, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле с уважением относятся к любому решению Буэнос-Айреса.

"Безусловно, это вызывает сожаление, но это суверенное право Аргентины, и мы с уважением относимся к любому решению Буэнос-Айреса", — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что нецелесообразным вступать в международную организацию сочли власти Аргентины, выбранные самими аргентинцами.

Напомним, свежеизбранный президент Аргентины Хавьер Милей высказывался против вступления в БРИКС и за отдаление от России и КНР, при этом Буэнос-Айрес брал "тайм-аут на раздумья" по взаимодействию с организацией. А 29 декабря стало известно о том, что Милей официально отклонил приглашение Аргентине присоединиться к БРИКС.

"Это позор": Президент Венесуэлы назвал идеологию новоизбранного главы Аргентины нацистской
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ТАСС / Карпухин Сергей

Александр Юнашев
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