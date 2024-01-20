Франции следует вступить в БРИКС, чтобы освободиться от контроля Евросоюза и НАТО. Об этом заявил внук основателя Пятой республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль.

"Присоединение к БРИКС даст Франции альтернативу опеке НАТО и зависимости от англо-саксонского финансового рынка. Франция смогла бы также освободиться от подчинения административной машине ЕС, которая пренебрегает интересами европейских стран и стремится растворить национальную самобытность европейцев в тисках брюссельской технократии", — приводит ТАСС его слова.

Внук именитого политика считает, что в БРИКС Франция могла бы играть соответствующую ей роль мировой державы в силу её исторического наследия. Он не исключает, что его страна также могла бы стать арбитром на международной арене "в соответствии с предначертаниями генерала Шарля де Голля".

Также де Голль добавил, что навязанная США санкционная политика обрекает страны Европы на спад экономики, рост цен и энергоснабжения. По его словам американская сторона никогда не могла смириться с тем, что Россия развивается по своему сценарию, отличному от западного. Резюмируя он подчеркнул, что Москва может обойтись без Европы, чего нельзя сказать о самой Европе.