Таиланд хочет в БРИКС и уже согласовал необходимые бумаги

Власти Таиланда одобрили проект официального правительственного письма о намерении страны стать членом объединения БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба местного кабмина во вторник, 28 мая.

В королевстве рассчитывают, что вступление в БРИКС поможет повысить роль Таиланда на международной арене, в том числе и за счёт укрепления сотрудничества с развивающимися странами.