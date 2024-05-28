Таиланд хочет в БРИКС и уже согласовал необходимые бумаги
Правительство Таиланда одобрило проект письма о намерении стать членом БРИКС
Власти Таиланда одобрили проект официального правительственного письма о намерении страны стать членом объединения БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба местного кабмина во вторник, 28 мая.
В королевстве рассчитывают, что вступление в БРИКС поможет повысить роль Таиланда на международной арене, в том числе и за счёт укрепления сотрудничества с развивающимися странами.
"Вступление в БРИКС расширяет возможности Таиланда участвовать в создании нового мирового порядка, в котором важную роль играют страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны", — говорится в документе.
Ранее Колумбия заявила, что хочет стать полноправным участником БРИКС. Того же пути придерживаются и Нигерия, и Королевство Эсватини. Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС в 2024 году. А вот Вучича вывел из себя вопрос о выборе между ЕС и БРИКС. По его словам, "Сербия не сойдёт с европейского пути" ради объединения.
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