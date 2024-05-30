Орбан назвал причину, по которой Венгрия не покидает ЕС и не вступает в БРИКС

На европейский рынок уходит порядка 75% венгерского экспорта, поэтому страна не выходит из Евросоюза и не присоединяется к БРИКС. Об этом сообщил французскому изданию Point премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Мы остаёмся в ЕС, потому что 75% нашего экспорта идёт на единый рынок. Это жизненно важно для нашей открытой экономики с населением 10 миллионов человек. Мы часть Запада, даже если мы родом с Востока", — пояснил Орбан.

Он обратил внимание, что у Венгрии есть уникальные возможности, делающие её связующим звеном между Востоком и Западом, ведь в стране сотрудничают "передовые восточные и западные технологии". В качестве примера Орбан привёл два завода: китайский аккумуляторный и BMW.