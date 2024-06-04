Песков сообщил, что Россия приветствует повышенный интерес Турции к БРИКС 4 июня, 10:02 Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Россия хорошо относится к желанию Турции присоединиться к БРИКС, поэтому эта тема будет рассмотрена в ходе саммита объединения. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, безусловно, все приветствуем повышенный интерес к БРИКС со стороны наших соседей, в том числе таких важных партнёров, как Турция. Безусловно, тема этого интереса будет на повестке дня саммита БРИКС, который будет под председательством России и к которому мы готовимся очень активно", — подчеркнул он.

По словам Пескова, БРИКС не сможет удовлетворить все заявки стран, желающих присоединиться к объединению, однако есть и другие форматы укрепления партнёрских связей. Как отметил представитель Кремля, сейчас продумываются различные варианты взаимодействия, Москва, безусловно, приветствует такой живой интерес к БРИКС.

Авторы Татьяна Миссуми