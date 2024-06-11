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11 июня, 18:16

Путин: Россия приветствует интерес Турции к работе БРИКС

Встреча Путина с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Обложка © kremlin.ru

Встреча Путина с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва приветствует интерес Турции к работе БРИКС, отметив, что будет и в дальнейшем поддерживать стремление решать общие задачи. Такое заявление глава государства сделал в ходе встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

"Мы приветствуем интерес Турции к работе БРИКС. Безусловно, будем всячески поддерживать это стремление и желание быть вместе со странами этого объединения, быть вместе, поближе, решать общие задачи", — сказал российский лидер.

Вместе с тем президент обратил внимание, что в настоящее время необходимо более тщательно и плотно взаимодействовать, особенно тем странам региона, "к которому мы относимся, для того чтобы действовать эффективно по всем направлениям".

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Как уже писал Life.ru, Путин встретился с главой МИД Турции, который прибыл в Россию с рабочим визитом, чтобы принять участие в заседании руководителей МИД организации БРИКС+. Как сообщали в Кремле, он планировал доложить российскому лидеру об итогах переговоров. Кстати, в ходе разговора Путин рассказал Фидану, что рассчитывает встретиться с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале июля на саммите в Астане.

Напомним, в начале месяца стало известно о желании Турции вступить в БРИКС. Ожидалось, что Анкара обсудит возможность членства на встрече в июне во время нижегородского саммита стран объединения. В Кремле, кстати, тоже говорили, что Россия приветствует повышенный интерес государства к БРИКС.

Николь Вербер
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