Путин: Россия приветствует интерес Турции к работе БРИКС

Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва приветствует интерес Турции к работе БРИКС, отметив, что будет и в дальнейшем поддерживать стремление решать общие задачи. Такое заявление глава государства сделал в ходе встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

"Мы приветствуем интерес Турции к работе БРИКС. Безусловно, будем всячески поддерживать это стремление и желание быть вместе со странами этого объединения, быть вместе, поближе, решать общие задачи", — сказал российский лидер.