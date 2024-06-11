Путин встретился с главой МИД Турции Фиданом

Как уточняли в Кремле, Фидан приезжал в Российскую Федерацию для проведения переговоров, а теперь доложит турецкому президенту об их итогах. Песков отметил, что у Москвы и Анкары очень объёмная повестка для обсуждения, в рамках которой нужно обсудить множество вопросов.