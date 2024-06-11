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11 июня, 17:29

Путин встретился с главой МИД Турции Фиданом

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Обложка © kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Ранее переговоры политиков анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин встретился с главой МИД Турции Фиданом. Видео © Life.ru

Как уточняли в Кремле, Фидан приезжал в Российскую Федерацию для проведения переговоров, а теперь доложит турецкому президенту об их итогах. Песков отметил, что у Москвы и Анкары очень объёмная повестка для обсуждения, в рамках которой нужно обсудить множество вопросов.

Напомним, Хакан Фидан на днях прибыл в Россию с деловым визитом, чтобы принять участие в заседании руководителей МИД организации БРИКС+. До этого турецкий министр иностранных дел уже публично заявлял о заинтересованности Турции в том, чтобы стать членом объединения.

Николь Вербер
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