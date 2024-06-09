Глава МИД Турции Фидан посетит Москву и сессию БРИКС+ в Нижнем Новгороде

Руководитель Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан приедет в Россию и будет находиться в нашей стране с 10 по 11 июня, в ходе рабочей поездки он также поучаствует в заседании глав МИД БРИКС+. Об этом сообщила пресс-служба турецкого министерства.