Глава МИД Турции Фидан посетит Москву и сессию БРИКС+ в Нижнем Новгороде
Руководитель Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан приедет в Россию и будет находиться в нашей стране с 10 по 11 июня, в ходе рабочей поездки он также поучаствует в заседании глав МИД БРИКС+. Об этом сообщила пресс-служба турецкого министерства.
"Министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан посетит Российскую Федерацию 10–11 июня 2024 года. Министр проведёт двусторонние встречи в Москве, а также примет участие в сессии БРИКС+, которая состоится 11 июня на полях встречи министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде", — говорится в публикации дипломатического ведомства Турции.
Напомним, что о желании Турции стать членом БРИКС стало известно 4 июня, когда Хакан Фидан публично об этом сообщил. Тогда же он сказал, что планирует посетить саммит организации в Нижнем Новгороде, где этот вопрос будет детально обсуждаться. На это отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что Российская Федерация рада интересу, который турецкая сторона выражает в отношении своего членства в организации.
ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN