Песков счёл ошибкой думать, что в отношениях Москвы и Анкары наметились проблемы
Песков объяснил, что визит Путина в Турцию отложен из-за несовпадения графиков
Визит президента России Владимира Путина в Турцию отложен из-за несовпадения их графиков с Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 7 июня, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что российско-турецкие контакты активно продолжаются на всех уровнях, а суждение о якобы наметившихся проблемах в отношениях Москвы и Анкары можно назвать ошибочным.
"Не получилось совместить графики президентов, но контакты на высоком уровне будут продолжаться в самой ближней перспективе", — объяснил перенос визита представитель Кремля.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил планы российского лидера Владимира Путина посетить Анкару. Турецкий политик после заседания кабинета министров страны выразил надежду, что эта дата будет определена в ближайшее время. В конце апреля сообщалось, что в Анкаре готовятся к этому визиту.
Сергей Карпухин / ТАСС