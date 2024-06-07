Песков счёл ошибкой думать, что в отношениях Москвы и Анкары наметились проблемы

Визит президента России Владимира Путина в Турцию отложен из-за несовпадения их графиков с Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 7 июня, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что российско-турецкие контакты активно продолжаются на всех уровнях, а суждение о якобы наметившихся проблемах в отношениях Москвы и Анкары можно назвать ошибочным.

"Не получилось совместить графики президентов, но контакты на высоком уровне будут продолжаться в самой ближней перспективе", — объяснил перенос визита представитель Кремля.