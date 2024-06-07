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7 июня, 09:00

Песков счёл ошибкой думать, что в отношениях Москвы и Анкары наметились проблемы

Песков объяснил, что визит Путина в Турцию отложен из-за несовпадения графиков

Визит президента России Владимира Путина в Турцию отложен из-за несовпадения их графиков с Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 7 июня, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что российско-турецкие контакты активно продолжаются на всех уровнях, а суждение о якобы наметившихся проблемах в отношениях Москвы и Анкары можно назвать ошибочным.

"Не получилось совместить графики президентов, но контакты на высоком уровне будут продолжаться в самой ближней перспективе", — объяснил перенос визита представитель Кремля.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил планы российского лидера Владимира Путина посетить Анкару. Турецкий политик после заседания кабинета министров страны выразил надежду, что эта дата будет определена в ближайшее время. В конце апреля сообщалось, что в Анкаре готовятся к этому визиту.

Обложка ©

Сергей Карпухин / ТАСС

Марина Калегина
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