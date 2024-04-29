В Анкаре рассказали о подготовке к визиту Путина Турция ждёт Путина с официальным визитом, но окончательной даты пока нет 29 апреля, 08:47 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Президента РФ Владимира Путина ожидают с официальным визитом в Турции в скором времени, однако точная дата поездки пока не определена. Об этом РИА "Новости" рассказал дипломатический источник в турецкой столице.

"Пока ничего конкретного, надеемся, что в ближайшее время прояснится (дата визита)", — подчеркнул собеседник агентства.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил планы российского лидера Владимира Путина посетить Анкару. Турецкий политик после заседания кабинета министров страны выразил надежду, что эта дата будет определена в ближайшее время.

Авторы Татьяна Миссуми