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16 апреля, 22:03

Эрдоган заявил, что дату визита Путина в Турцию ещё предстоит определить

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил планы российского лидера Владимира Путина посетить Анкару. Как передаёт телеканал NTV, турецкий лидер после заседания кабинета министров страны выразил надежду, что эта дата будет определена в скором времени.

"Дата его визита в Турцию ещё не определена. Я думаю, что этот вопрос будет прояснен как можно скорее", — заявил Эрдоган.

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Ранее Life.ru писал о том, что Эрдоган ожидает визита Путина в Турцию после прошедших 31 марта муниципальных выборов в республике. Турецкий лидер отметил, что Анкара продолжает диалог с обоими соседями по Чёрному морю.

Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Алексей Соловьёв
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