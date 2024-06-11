Песков анонсировал встречу Путина и Фидана

На сегодняшний вечер у президента России Владимира Путина запланирована встреча с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом, который посетил нашу страну с рабочим визитом. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"После 18:00 мск [президент] примет министра иностранных дел Турции Фидана, который находится здесь с рабочей поездкой", — сообщил он журналистам.