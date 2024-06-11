Песков анонсировал встречу Путина и Фидана
Песков: Путин вечером примет главу МИД Турции Фидана, прибывшего в Россию
На сегодняшний вечер у президента России Владимира Путина запланирована встреча с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом, который посетил нашу страну с рабочим визитом. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"После 18:00 мск [президент] примет министра иностранных дел Турции Фидана, который находится здесь с рабочей поездкой", — сообщил он журналистам.
Песков объяснил, что Фидан приезжал в Российскую Федерацию для проведения переговоров, а теперь доложит российскому президенту об их итогах. Пресс-секретарь главы России добавил, что у Москвы и Анкары очень объёмная повестка для обсуждения, в рамках которой нужно обсудить множество вопросов.
Напомним, о том, что Хакан Фидан будет в Российской Федерации с деловым визитом с 10 по 11 июня, стало известно ещё несколько дней назад. Сообщалось, что в рамках своей поездки он примет участие в заседании руководителей МИД организации БРИКС+. До этого турецкий министр иностранных дел уже публично заявлял о заинтересованности Турции в том, чтобы стать членом объединения.
ТАСС / Михаил Метцель