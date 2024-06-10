ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 16:50

Путин по телефону обсудил с президентом Бразилии предстоящий саммит по Украине

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лула да Силвой, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе "мирный саммит", который уже скоро пройдёт в Швейцарии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"При обсуждении ситуации вокруг Украины Владимир Путин изложил принципиальные подходы российской стороны в связи с предстоящей так называемой мирной конференцией в Швейцарии", — говорится в сообщении.

Глава Бразилии в ходе разговора с Путиным "обозначил стремление внести вклад в поиск вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине", что отражено в инициативе Бразилии и Китая.

Вместе с тем стороны подчеркнули, что заинтересованы в продолжении взаимовыгодных отношений и партнёрства по всем основным направлениям. В частности, политики договорились и дальше выстраивать тесное взаимодействие с учётом председательства в текущем году России в БРИКС и Бразилии в G20.

В ФРГ рассказали о реакции Зеленского на отказ Китая от "мирного саммита"
В ФРГ рассказали о реакции Зеленского на отказ Китая от "мирного саммита"

"Мирный саммит" запланирован в Швейцарии, он пройдёт в период с 15 по 16 июня. При этом Россию на мероприятие никто не звал. Многие страны уже поняли, что без Москвы там делать абсолютно нечего, а потому назвали его бессмысленным и отказались от участия. К примеру, так поступили Китай, Мексика, Аргентина, Никарагуа и другие. Предполагается, что участие в саммите примут только 90 государств.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Николь Вербер
  • Новости
  • Бразилия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров