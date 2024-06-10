Путин по телефону обсудил с президентом Бразилии предстоящий саммит по Украине

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лула да Силвой, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе "мирный саммит", который уже скоро пройдёт в Швейцарии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"При обсуждении ситуации вокруг Украины Владимир Путин изложил принципиальные подходы российской стороны в связи с предстоящей так называемой мирной конференцией в Швейцарии", — говорится в сообщении.

Глава Бразилии в ходе разговора с Путиным "обозначил стремление внести вклад в поиск вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине", что отражено в инициативе Бразилии и Китая.