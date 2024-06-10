Путин по телефону обсудил с президентом Бразилии предстоящий саммит по Украине
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лула да Силвой, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе "мирный саммит", который уже скоро пройдёт в Швейцарии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"При обсуждении ситуации вокруг Украины Владимир Путин изложил принципиальные подходы российской стороны в связи с предстоящей так называемой мирной конференцией в Швейцарии", — говорится в сообщении.
Глава Бразилии в ходе разговора с Путиным "обозначил стремление внести вклад в поиск вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине", что отражено в инициативе Бразилии и Китая.
Вместе с тем стороны подчеркнули, что заинтересованы в продолжении взаимовыгодных отношений и партнёрства по всем основным направлениям. В частности, политики договорились и дальше выстраивать тесное взаимодействие с учётом председательства в текущем году России в БРИКС и Бразилии в G20.
"Мирный саммит" запланирован в Швейцарии, он пройдёт в период с 15 по 16 июня. При этом Россию на мероприятие никто не звал. Многие страны уже поняли, что без Москвы там делать абсолютно нечего, а потому назвали его бессмысленным и отказались от участия. К примеру, так поступили Китай, Мексика, Аргентина, Никарагуа и другие. Предполагается, что участие в саммите примут только 90 государств.
ТАСС / Михаил Метцель