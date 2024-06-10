В Швейцарии раскрыли количество стран, которые ожидают на "мирном саммите" по Украине

Для участия в конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке зарегистрировались представители 90 стран. Такое заявление сделала президент Швейцарии Виола Амерд.

"По состоянию на сегодня зарегистрировались 90 государств, половина из которых из Европы и Северной Америки, другая половина — из Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии <...> Из заявленных стран примерно половина будет представлена на самом высоком уровне — главами государств и правительств, другая половина — министрами и иными представителями", — цитирует главу Швейцарии ТАСС.