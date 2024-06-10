В Швейцарии раскрыли количество стран, которые ожидают на "мирном саммите" по Украине
Президент Швейцарии Амерд: На саммит по Украине планируют приехать 90 стран
Для участия в конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке зарегистрировались представители 90 стран. Такое заявление сделала президент Швейцарии Виола Амерд.
"По состоянию на сегодня зарегистрировались 90 государств, половина из которых из Европы и Северной Америки, другая половина — из Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии <...> Из заявленных стран примерно половина будет представлена на самом высоком уровне — главами государств и правительств, другая половина — министрами и иными представителями", — цитирует главу Швейцарии ТАСС.
Амерд добавила, что представители Турции уже подтвердили своё участие, а вот Бразилия и ЮАР пока не сообщали о планах по этому поводу. На саммите также будут представлены международные организации, в том числе ООН. Полный список участников мероприятия собираются опубликовать вечером 14 июня.
Напомним, что "мирный саммит" по украинскому конфликту пройдёт с 15 по 16 июня. Россия на мероприятие не приглашена, поэтому целый ряд стран назвал его бессмысленным и отказался принимать участие. К примеру, так поступили в КНР, объяснив отказ от поездки тем, что при организации мероприятия не соблюдались принципы равноправия и справедливости. Недавно стало известно, что в Швейцарию не приедет и президент Аргентины Хавьер Милей, кроме того, участвовать отказались Мексика и Никарагуа. В свою очередь, президент Амерд пытается спасти имидж мероприятия, называя его "стартовой точкой" на пути к проведению в будущем мирной конференции с участием Российской Федерации.
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