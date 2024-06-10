Швейцария хочет "создать условия" для саммита по Украине с участием России
Президент Швейцарии надеется на саммит с Россией после встречи по Украине
Швейцария хочет "создать условия" для саммита по Украине с участием РФ. Обложка © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
Швейцария ожидает, что "мирный саммит" по Украине в Бюргенштоке станет отправной точкой на пути к организации конференции с участием России. Об этом сказала на пресс-конференции швейцарский президент Виола Амерд.
"Мы хотим запустить широко поддерживаемый процесс для достижения долгосрочного и устойчивого мира на Украине и создать условия для проведения будущего мирного саммита с участием России. Это удастся только при условии совместных действий всех стран", — пояснила она.
Напомним, что "мирный саммит" по Украине состоится 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Некоторые страны бойкотируют мероприятие и отказываются посещать его без участия Москвы. Среди них, в частности, Китай, руководство которого заявило, что не видит соблюдения организаторами принципов равноправия и справедливости. В Совете Федерации назвали идею саммита провальной и преследующей исключительно пропагандистскую цель.