Швейцария хочет "создать условия" для саммита по Украине с участием России

Президент Швейцарии надеется на саммит с Россией после встречи по Украине

Швейцария ожидает, что "мирный саммит" по Украине в Бюргенштоке станет отправной точкой на пути к организации конференции с участием России. Об этом сказала на пресс-конференции швейцарский президент Виола Амерд.

"Мы хотим запустить широко поддерживаемый процесс для достижения долгосрочного и устойчивого мира на Украине и создать условия для проведения будущего мирного саммита с участием России. Это удастся только при условии совместных действий всех стран", — пояснила она.