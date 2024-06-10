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Швейцария хочет "создать условия" для саммита по Украине с участием России

Президент Швейцарии надеется на саммит с Россией после встречи по Украине

10 июня, 09:43
Швейцария хочет "создать условия" для саммита по Украине с участием РФ. Обложка © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Швейцария хочет "создать условия" для саммита по Украине с участием РФ. Обложка © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Швейцария ожидает, что "мирный саммит" по Украине в Бюргенштоке станет отправной точкой на пути к организации конференции с участием России. Об этом сказала на пресс-конференции швейцарский президент Виола Амерд.

"Мы хотим запустить широко поддерживаемый процесс для достижения долгосрочного и устойчивого мира на Украине и создать условия для проведения будущего мирного саммита с участием России. Это удастся только при условии совместных действий всех стран", — пояснила она.

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Напомним, что "мирный саммит" по Украине состоится 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Некоторые страны бойкотируют мероприятие и отказываются посещать его без участия Москвы. Среди них, в частности, Китай, руководство которого заявило, что не видит соблюдения организаторами принципов равноправия и справедливости. В Совете Федерации назвали идею саммита провальной и преследующей исключительно пропагандистскую цель.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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