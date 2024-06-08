Так называемый мирный саммит по Украине, который скоро должен стартовать в Швейцарии, провалился ещё до своего начала. Как заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью РИА "Новости" вице-спикер Совфеда Константин Косачёв, на данном мероприятии не будет никаких результатов, которые могут повлиять на развитие украинского конфликта.

"Я бы назвал эту конференцию провальной уже изначально, ещё до того, как она состоялась, поэтому больших ожиданий не испытываю", — заявил он.

По его словам, у этой конференции очевидно исключительно пропагандистская цель. Законотворец заявил, что киевский режим тем самым хочет создать впечатления массовой поддержки Украины во всём мире. Однако, как убеждён парламентарий, у украинских властей не получится это сделать.

Собеседник информагенства подчеркнул, что результаты "мирного саммита" будут стремиться к нулю. Сенатор отметил, что влиять на развитие данной ситуации могут лишь стороны конфликта, а если одной стороны не будет за столом переговоров — результата тоже не будет.