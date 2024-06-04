"Не имеет смысла": Папа римский обесценил "мирный саммит" по Украине, поддержав Россию

Папа римский Франциск считает необходимым участие России в "мирном саммите" по Украине в Швейцарии. В противном случае встреча такого формата не будет иметь никакого смысла, привёл слова понтифика в беседе с ТАСС глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

По словам председателя ВСС, он обсудил с епископом предстоящую конференцию во время двухчасовой встречи в Ватикане. Папа римский призывает стороны конфликта к скорейшему диалогу, площадкой для которого мог стать в том числе саммит в Бюргенштоке, рассказал Севастьянов агентству.