"Не имеет смысла": Папа римский обесценил "мирный саммит" по Украине, поддержав Россию
Глава ВСС Севастьянов: Папа римский не видит смысла в обсуждении Украины без РФ
Папа римский Франциск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Riccardo De Luca – Update
Папа римский Франциск считает необходимым участие России в "мирном саммите" по Украине в Швейцарии. В противном случае встреча такого формата не будет иметь никакого смысла, привёл слова понтифика в беседе с ТАСС глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
По словам председателя ВСС, он обсудил с епископом предстоящую конференцию во время двухчасовой встречи в Ватикане. Папа римский призывает стороны конфликта к скорейшему диалогу, площадкой для которого мог стать в том числе саммит в Бюргенштоке, рассказал Севастьянов агентству.
"[Папа] считает, что Россия должна быть включена в любую мирную конференцию и что без участия России любые переговоры не имеют реального смысла", — добавил глава ВСС.
Напомним, что конференция по урегулированию украинского конфликта стартует уже 15 июня. Главы многих зарубежных государств, в том числе и ярые союзники Киева, отказались посещать саммит. Сомнения в личном присутствии успел выразить и Владимир Зеленский. В Кремле уверены, что игнорирование встречи мировыми лидерами говорит об их нежелании тратить время впустую.