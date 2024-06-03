В Киеве не смогли гарантировать личное присутствие Зеленского на саммите G7
Пресс-секретарь Никифоров: Зеленский может выступить на саммите G7 по видеосвязи
Владимир Зеленский может не посетить лично саммит глав стран "Группы семи", который проведут в итальянской Апулии с 13 по 15 июня. Вместо этого он, вероятно, выступит на нём по видеосвязи, заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
"Я, к сожалению, не могу подтвердить или опровергнуть, что Зеленский именно физически примет участие в саммите G7, но в любом случае или онлайн, или физически участие будет, это безусловно", — сообщил он в эфире телеканала "Рада".
Когда кто-то из представителей иностранных государств принимает решение не посещать мероприятие, которое проводится в интересах Украины, бывший игрок КВН зачастую выходит из себя от негодования. Так, недавно Зеленский открыто упрекнул Китайскую Народную Республику, заявив, что США поощряют страны участвовать в "саммите мира" в Швейцарии, в то время как КНР помогает России саботировать мероприятие. Экс-комик даже позволил себе заявление о том, что "Пекин — инструмент в руках российского президента Владимира Путина".
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