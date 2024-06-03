В Киеве не смогли гарантировать личное присутствие Зеленского на саммите G7

Владимир Зеленский может не посетить лично саммит глав стран "Группы семи", который проведут в итальянской Апулии с 13 по 15 июня. Вместо этого он, вероятно, выступит на нём по видеосвязи, заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

"Я, к сожалению, не могу подтвердить или опровергнуть, что Зеленский именно физически примет участие в саммите G7, но в любом случае или онлайн, или физически участие будет, это безусловно", — сообщил он в эфире телеканала "Рада".