Зеленский раскритиковал Китай за отказ участвовать в "саммите мира" по Украине
Зеленский обвинил Китай в попытках сорвать "мирный саммит" в Швейцарии
Соединённые Штаты поощряют страны принять участие в предстоящем в Швейцарии "саммите мира" по Украине, а Китай, наоборот, отговаривает. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
"США имеют контакты с некоторыми государствами и поощряют их участвовать в "саммите мира". Китай, к сожалению, наоборот, работает над тем, чтобы страны не приезжали на "саммит мира". Большая разница между двумя этими позициями", — сказал Зеленский.
Также он обвинил Китай в сотрудничестве с РФ с целью сорвать грядущий саммит. В частности, Зеленский назвал
Пекин "инструментом в руках президента РФ Владимира Путина".
Широко обсуждаемый "мирный саммит" должен пройти в швейцарском Бюргенштоке. Владимир Зеленский пригласил на мероприятие в том числе председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, однако оба лидера отказались от участия. В МИД Китая подчеркнули, что в процессе должны участвовать как РФ, так и Украина, а также назвали три важных элемента, которые отсутствуют на предстоящей конференции. А в Кремле назвали бессмысленными попытки урегулировать конфликт на территории Незалежной без России.
Сайт Владимира Зеленского