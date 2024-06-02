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Регион
2 июня, 13:07

Зеленский раскритиковал Китай за отказ участвовать в "саммите мира" по Украине

Зеленский обвинил Китай в попытках сорвать "мирный саммит" в Швейцарии

Соединённые Штаты поощряют страны принять участие в предстоящем в Швейцарии "саммите мира" по Украине, а Китай, наоборот, отговаривает. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

"США имеют контакты с некоторыми государствами и поощряют их участвовать в "саммите мира". Китай, к сожалению, наоборот, работает над тем, чтобы страны не приезжали на "саммит мира". Большая разница между двумя этими позициями", — сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что ещё надеется на участие Байдена в конференции по Украине
Зеленский заявил, что ещё надеется на участие Байдена в конференции по Украине

Также он обвинил Китай в сотрудничестве с РФ с целью сорвать грядущий саммит. В частности, Зеленский назвал

Пекин "инструментом в руках президента РФ Владимира Путина".

Широко обсуждаемый "мирный саммит" должен пройти в швейцарском Бюргенштоке. Владимир Зеленский пригласил на мероприятие в том числе председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, однако оба лидера отказались от участия. В МИД Китая подчеркнули, что в процессе должны участвовать как РФ, так и Украина, а также назвали три важных элемента, которые отсутствуют на предстоящей конференции. А в Кремле назвали бессмысленными попытки урегулировать конфликт на территории Незалежной без России.

"Нет шанса на успех": В США предрекли провал "саммита мира" по Украине
"Нет шанса на успех": В США предрекли провал "саммита мира" по Украине
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Сайт Владимира Зеленского

Наталья Исакова
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