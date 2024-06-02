Зеленский раскритиковал Китай за отказ участвовать в "саммите мира" по Украине

Соединённые Штаты поощряют страны принять участие в предстоящем в Швейцарии "саммите мира" по Украине, а Китай, наоборот, отговаривает. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

"США имеют контакты с некоторыми государствами и поощряют их участвовать в "саммите мира". Китай, к сожалению, наоборот, работает над тем, чтобы страны не приезжали на "саммит мира". Большая разница между двумя этими позициями", — сказал Зеленский.