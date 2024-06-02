Зеленский заявил, что ещё надеется на участие Байдена в конференции по Украине
Джо Байден и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Владимир Зеленский всё ещё надеется на участие президента США Джо Байдена в грядущем "саммите мира" в Швейцарии. Соответствующее заявление он сделал в ходе форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
"У нас есть шанс, что президент будет", — сказал Зеленский.
Говоря об отказе Китая в принципе присутствовать на конференции, он отметил, что Киев воспринял этот сигнал без позитива. Зеленский добавил, что в рамках визита в Сингапур не встречался с представителями КНР, и посетовал, что между Киевом и Пекином нет взаимодействия.
"Мощных контактов нет, потому что этого не хочет Китай", — признал он.
Напомним, 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке пройдёт "саммит мира" по Украине. Ожидается участие более чем 80 государств, но не России — нашу страну решили не приглашать. Да и в Москве не раз указывали на нежелание ехать на мероприятие. Также там не будет присутствовать Джо Байден, однако, писало агентство Reuters, Белый дом всё же пришлёт своих представителей.