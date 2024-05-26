Представители США поедут на "мирный саммит" по Украине в Швейцарию, пишут СМИ
Reuters: США намерены принять участие в "саммите мира" по Украине в Швейцарии
Власти США собираются принять участие в "мирном саммите" по Украине в Швейцарии, который пройдёт в июне. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на анонимный американский источник.
"Правительство США примет участие в международной мирной конференции в Швейцарии", — указано в сообщении.
Тем не менее, по сведениям агентства Bloomberg, президент США Джо Байден не собирается участвовать в "мирном саммите" по Украине в Швейцарии. Некоторые лидеры стран пошли по пути Байдена и также отказались от участия. В их числе — президент ЮАР Сирил Рамафоса и его бразильский коллега Луис Инасиу Лула да Силва. А РФ на саммит и вовсе не приглашали. Планируется, что на конференции будет обсуждаться "формула мира" Владимира Зеленского, которую он уже долгое время пытается продвигать. По его словам, она нужна для давления на Россию. Зеленскому для пущей эффектности необходим крупный игрок среди присутствующих. В связи с этим он даже попытался завлечь на саммит Китай. Но в Кремле полагают, что даже участие китайской делегации не поможет этому саммиту стать хоть сколько-нибудь полезным, так как там не будет Москвы.
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