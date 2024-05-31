В Китае назвали три важных элемента, которые отсутствуют в мирной конференции по Украине

"Во-первых, хочу отметить, что Китай высоко ценит усилия Швейцарии по проведению первого саммита по урегулированию украинского кризиса, мы с начала этого года поддерживали тесные контакты с Швейцарией и соответствующими сторонами по этому вопросу", — указала Нин в беседе с журналистами.

Дипломат дополнила, что Пекин всегда твёрдо придерживался того, что мирный саммит в Швейцарии должен включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие обеих сторон, а также беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив. В противном случае, по словам дипломата, урегулирование конфликта на Украине будет сильно осложнено. Как подчеркнули в МИД Поднебесной, план конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Китая и ожиданиями мира, поэтому Пекину сложно участвовать в такой встрече.