В Китае назвали три важных элемента, которые отсутствуют в мирной конференции по Украине
МИД Китая: Мирный саммит по Украине должен быть признан Москвой и Киевом
Мирная конференция по Украине должна признаваться и Москвой, и Киевом. Все стороны должны участвовать в обсуждениях на равных, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
"Во-первых, хочу отметить, что Китай высоко ценит усилия Швейцарии по проведению первого саммита по урегулированию украинского кризиса, мы с начала этого года поддерживали тесные контакты с Швейцарией и соответствующими сторонами по этому вопросу", — указала Нин в беседе с журналистами.
Дипломат дополнила, что Пекин всегда твёрдо придерживался того, что мирный саммит в Швейцарии должен включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие обеих сторон, а также беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив. В противном случае, по словам дипломата, урегулирование конфликта на Украине будет сильно осложнено. Как подчеркнули в МИД Поднебесной, план конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Китая и ожиданиями мира, поэтому Пекину сложно участвовать в такой встрече.
Напомним, ранее Владимир Зеленский пригласил лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина на предстоящий в Швейцарии так называемый саммит мира по Украине, который состоится 15–16 июня в Бюргенштоке. Сам Киев заявляет о присутствии на этом мероприятии более 80 государств. Тем не менее в Китае ранее уже подчеркнули, что Пекин выступает за проведение мирного саммита по Украине, итоги которого будут признавать и Москва, и Киев.
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